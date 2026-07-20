Aggressiver Schwarzfahrer beißt Zugbegleiter bei Kontrolle in den Unterarm

Bad Hersfeld - In nordhessischen Bad Hersfeld hat ein Schwarzfahrer einen 32-jährigen Zugbegleiter attackiert, geschlagen und gebissen.

Der 29-Jährige konnte bei der Kontrolle nur den Screenshot eines Fahrscheins vorlegen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der 32-Jährige musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter (29) konnte später vorübergehend festgenommen werden.

Eine Sprecherin der Bundespolizei in Kassel schilderte am Montag das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach hatte der Zugbegleiter gegen 16.30 Uhr am Samstagnachmittag auf der Strecke des RE5 zwischen Bebra und Bad Hersfeld die Fahrscheine kontrolliert.

Als ihm der 29-Jährige lediglich den Screenshot eines Tickets zeigen konnte, habe der Zugbegleiter den Mann aufgefordert, sich auszuweisen und ihm einen gültigen Fahrschein vorzulegen. Daraufhin habe der 29-Jährige versucht, in Bad Hersfeld den Zug zu verlassen.

Als der Zugbegleiter ihn daran hindern wollte, sei die Situation eskaliert. Der Deutsche habe versucht, den 32-Jährigen wegzustoßen und biss ihm schließlich in den Unterarm. Im Anschluss sei er geflüchtet.