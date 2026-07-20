Feuerwehr-Großeinsatz in Südhessen: Einfamilienhauses brennt lichterloh!

Groß-Umstand - Am Montagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz im südhessischen Groß-Umstadt angerückt. Ein Einfamilienhaus in der Höchster Straße stand lichterloh in Flammen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. © 5VISON.NEWS

Auch Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei waren zahlreich vor Ort.

Wie ein Polizeisprecher sagte, hatten Zeugen die Rettungsleitstelle gegen 16.15 Uhr über das Feuer informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden.

Die Bewohner hatten sich alle selbstständig in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde nach dem bisherigen Kenntnisstand niemand.

Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden.