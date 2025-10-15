Handy am Steuer! So viele Menschen wurden während Kontrollwoche in Hessen ertappt

Wiesbaden - Mehr als 350 Autofahrerinnen und Autofahrer hat die Polizei in Hessen während einer Kontrollwoche mit dem Handy in der Hand am Steuer erwischt.

Handy am Steuer? Gefährlich! (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der vergangenen Woche seien insgesamt 5667 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 357 Verstöße gegen das Verbot der Mobiltelefonnutzung am Steuer erfasst worden, teilte das Innenministerium mit. Sechs Verstöße gingen auf die Nutzung anderer technischer Geräte, wie Navigationsgeräte zurück.

Vom 6. bis 12. Oktober lief die Kontrollwoche mit dem Titel "Focus on the Road" ("Konzentrieren Sie sich auf die Straße") vom Polizeinetzwerk Roadpol, einem Zusammenschluss von 31 europäischen Polizeibehörden. Die Polizei beteiligte sich daran.

Innenminister Roman Poseck (55, CDU) sagte dazu: "Die große Zahl an festgestellten Verstößen während der Aktionswoche 'Focus on the Road' kann uns nicht zufriedenstellen". Immer mehr Menschen würden fahrlässig das Handy am Steuer nutzen, führte der Politiker entsprechend aus.

"Der Verkehrsraum ist in den letzten Jahren voller, unübersichtlicher und komplexer geworden", lautete sein Fazit.

Eine mitunter folgenschwere Ablenkung, wie ein kurzer Blick auf das Handy, könne deshalb schnell gefährliche oder gar tödliche Folgen haben. "Jeder Verkehrsteilnehmer muss seine volle Konzentration der Straße widmen", sagte Poseck.