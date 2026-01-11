Heftige Anti-AfD-Proteste: Zahl der Strafanzeigen steigt weiter an!

Mehrere Tausend Demonstranten hatten in Gießen protestiert. © Boris Roessler/dpa

Diese ergäben sich aus der Auswertung von Bild- und Videomaterial sowie aus Hinweisen, die von der eigens gegründeten Arbeitsgruppe ausgewertet würden, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

"Die Prüfung einzelner Vorgänge ist aufgrund der großen Datenmenge und der erforderlichen Sorgfalt sehr zeitintensiv", hieß es. Sie umfasse sowohl die rechtliche Würdigung, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, als auch die verlässliche Zuordnung von Bild- und Videomaterial zu Ereignissen, sodass die Zahl der eingeleiteten Strafverfahren weiter anwachsen werde.

Abschließende Angaben zur Zahl der Verfahren könnten derzeit noch nicht gemacht werden, erklärte der Sprecher. Die Aufarbeitung dürfte noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Die Dauer sei neben der Zahl der Strafverfahren auch vom Umfang der jeweiligen Ermittlungen abhängig.

Das Gros der Ermittlungsverfahren werde unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes, der Beleidigung, der Körperverletzung, des Landfriedensbruches und der Sachbeschädigung geführt. Zuletzt hatte die Polizei noch Mitte Dezember von einer mittleren zweistelligen Zahl gesprochen, die sich teils gegen Polizeivollzugsbeamte richteten.