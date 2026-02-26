Monteure stürzen bei Arbeiten an Windkraftanlage in den Tod

Main-Kinzig-Kreis - Zwei 32 Jahre alte Männer sind bei einer im Bau befindlichen Windkraftanlage in Birstein (Main-Kinzig-Kreis) mit ihrem Arbeitskorb aus großer Höhe abgestützt und erlitten dabei tödliche Verletzungen.

Für die Monteure (beide †32) kam jede medizinische Hilfe zu spät. © 5VSION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war es am frühen Mittwochmorgen nahe der B276 zwischen den Birsteiner Ortsteilen Fischborn und Wüstwillenroth zu dem Arbeitsunfall gekommen.

Nach den ersten Erkenntnissen hatten sich die Monteure im Arbeitskorb im Inneres des Turms der Anlage befunden, als der Korb aus noch ungeklärter Ursache in die Tiefe stürzte.

Für die beiden Männer sei jede medizinische Hilfe zu spät gekommen, sagte der Sprecher. Sie seien sofort tot gewesen.