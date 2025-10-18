Brand in Bestatter-Schreinerei sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Hessisch Lichtenau - Das Feuer in der Schreinerei eines Bestattungsunternehmens in Hessisch Lichtenau im Nordosten von Hessen hat am Freitagabend die Feuerwehr in Atem gehalten.

Die Feuerwehr hatte eine Ausbreitung der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern können. © 5VISION.NEWS

Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei glücklicherweise nicht.

Wie ein Sprecher noch am späten Freitagabend berichtete, hatte eine Anwohnerin den Brand in dem Bestattungsunternehmen in der Bergstraße gegen 20.15 Uhr bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert.

Die mit einem Großaufgebot angerückten Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und zudem ein Ausbreiten der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern.