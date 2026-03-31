Hessischer Arbeitsmarkt im Fokus: So ist die aktuelle Lage

Frankfurt am Main - An Hessens Arbeitsmarkt ist der sonst übliche Aufschwung zum Frühjahr weitgehend ausgeblieben.

Die Lage am Arbeitsmarkt in Hessen ist angespannt. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Die Zahl der Arbeitslosen sank im März nur leicht auf 213.087 Personen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mitteilte. Das waren 2652 Menschen weniger als im Februar, allerdings im Gegenzug auch 7845 mehr als ein Jahr zuvor.

Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,0 Prozent zurück.

Bereinigt um die Saisoneffekte sei die Zahl der Arbeitslosen sogar um rund 1000 gestiegen, warnte Frank Martin. "Von einem klassischen Frühjahrsaufschwung ist derzeit nichts zu erkennen", machte der Direktionschef deutlich.

Stichtag für die vorliegende Statistik war der 13. März. Die Arbeitsagentur sieht die Situation in Hessen an einem kritischen Wendepunkt.

Entgegen dem langjährigen Trend sei zuletzt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten geschrumpft.