Hitlergruß bei Autokorso in Kassel führt zu handfestem Tumult mit mehreren Verletzten
Von Philipp Rahn
Kassel - Tumult bei einem Autokorso nach dem WM-Spiel: Ein 28-Jähriger zeigte am frühen Sonntagmorgen in Kassel auf dem Autodach den Hitlergruß, auch das Kennzeichen sorgte für Aufregung – dann schlugen schlagen Passanten zu.
Wie die Polizei mitteilte, sei der 28-Jährige mit zwei weiteren Männern und einer 16-Jährigen in dem Auto unterwegs gewesen, als es zu dem Vorfall kam. Der Verkehr sei zu dem Zeitpunkt bereits nahezu zum Erliegen gekommen.
Zahlreiche umstehende Personen hätten in der Folge das Auto beschädigt. "Unter anderem wurde das Kennzeichen abgerissen, dessen Buchstaben- und Zahlenkombination auch eine bekannte Symbolik im Rechtsextremismus darstellt", hieß es.
Einem Sprecher der Polizei zufolge beinhaltete das Kennzeichen die Zeichen "HH-88". "HH" steht in der rechtsextremen Szene für "Heil Hitler". Die 88 steht wiederum für HH - H ist der achte Buchstabe im Alphabet.
Fahrzeuginsassen durch Fenster attackiert und verletzt
Die Fahrzeuginsassen seien durch die geöffneten Fenster attackiert worden. Alle vier Insassen seien leicht verletzt worden, so der Sprecher.
Weitere Aktionen seien durch die zahlreichen Einsatzkräfte unterbunden worden. Die beteiligten Personen wurden festgenommen und auf das Revier gebracht.
Der Staatsschutz habe noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Die Beamten ermitteln demnach gegen den 28-Jährigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Zudem werde gegen zwei 20 und 25 Jahre alte Männer wegen Landfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Sie stünden im Verdacht, die Fahrzeuginsassen angegriffen zu haben.
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