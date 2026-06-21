Hitlergruß bei Autokorso in Kassel führt zu handfestem Tumult mit mehreren Verletzten

Kassel - Tumult bei einem Autokorso nach dem WM-Spiel : Ein 28-Jähriger zeigte am frühen Sonntagmorgen in Kassel auf dem Autodach den Hitlergruß, auch das Kennzeichen sorgte für Aufregung – dann schlugen schlagen Passanten zu.

Der 28-Jährige hatte beim Autokorso in Kassel den Hitlergruß gezeigt. Dann kam es zum Tumult. (Symbolbild) © 123rf/photoschmidt

Wie die Polizei mitteilte, sei der 28-Jährige mit zwei weiteren Männern und einer 16-Jährigen in dem Auto unterwegs gewesen, als es zu dem Vorfall kam. Der Verkehr sei zu dem Zeitpunkt bereits nahezu zum Erliegen gekommen.

Zahlreiche umstehende Personen hätten in der Folge das Auto beschädigt. "Unter anderem wurde das Kennzeichen abgerissen, dessen Buchstaben- und Zahlenkombination auch eine bekannte Symbolik im Rechtsextremismus darstellt", hieß es.

Einem Sprecher der Polizei zufolge beinhaltete das Kennzeichen die Zeichen "HH-88". "HH" steht in der rechtsextremen Szene für "Heil Hitler". Die 88 steht wiederum für HH - H ist der achte Buchstabe im Alphabet.