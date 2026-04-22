Kinderfreier Samstag in Therme? Diese Entscheidung erhitzt Gemüter

Bad Nauheim - Gut oder schlecht? Die Ankündigung der Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim nahe Frankfurt am Main für einen kinderfreien Samstag hat zu gemischten Reaktionen geführt.

In der Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim haben Gäste unter 16 Jahren ab dem 25. April an Samstagen keinen Zutritt mehr. (Archivfoto) © Lando Hass/dpa

An allen Samstagen ab 25. April solle das Bad zum Rückzugsort für alle werden, "die die Woche in wohltuender Ruhe ausklingen lassen möchten", hatte die Therme in der Kurstadt angekündigt.

Der entsprechende Zutritt ist an diesem Tag somit ausschließlich Gästen ab 16 Jahren vorbehalten.

In einigen Online-Kommentarspalten meldeten sich daraufhin viele Menschen zu Wort. Die Reaktionen reichen von "völlig in Ordnung" bis "gesellschaftlich fragwürdig" und sogar "familienfeindlich".

Die angesetzte Altersgrenze orientiere sich an den Bedürfnissen der Gäste, erläuterte das Bad. Erfahrungsgemäß stehe bei jüngeren Gästen eher Aktivität im Vordergrund, während viele der erwachsenen Gäste gezielt nach Ruhe suchten.

"Mit der Regelung schaffen wir hierfür eine klare Grundlage", erklärte der Betreiber. Die Solebecken der Therme sind mit natürlicher Mineralsole aus den Quellen von Bad Nauheim gefüllt.