Mann bei Offenbach lebensbedrohlich mit Messer verletzt: Polizei nimmt Sohn fest

Obertshausen - Am Freitagnachmittag wurde in Obertshausen im Landkreis Offenbach ein 49 Jahre alter Mann durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt.

Der 49-Jährige wurde nach der Messerattacke in ein Krankenhaus gebracht. Er soll sich in Lebensgefahr befinden. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Ein Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden. Bei diesem soll es sich um den Sohn des 49-Jährigen handeln. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Südosthessen mit.

Demnach habe es in einem Wohnhaus in der Brüder-Grimm-Straße eine Auseinandersetzung gegeben, in deren Verlauf es zu der schweren Verletzungen gekommen sein soll. Im Rahmen der folgenden Fahndung sei dann der Verdächtige zeitnah von der Polizei festgenommen worden.