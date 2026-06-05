Mann bei Offenbach lebensbedrohlich mit Messer verletzt: Polizei nimmt Sohn fest
Obertshausen - Am Freitagnachmittag wurde in Obertshausen im Landkreis Offenbach ein 49 Jahre alter Mann durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt.
Ein Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden. Bei diesem soll es sich um den Sohn des 49-Jährigen handeln. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Südosthessen mit.
Demnach habe es in einem Wohnhaus in der Brüder-Grimm-Straße eine Auseinandersetzung gegeben, in deren Verlauf es zu der schweren Verletzungen gekommen sein soll. Im Rahmen der folgenden Fahndung sei dann der Verdächtige zeitnah von der Polizei festgenommen worden.
Nach wie vor sind Beamtinnen und Beamte zur Spurensicherung vor Ort. Zu den Hintergründen der Tat wurden keine weiteren Angaben gemacht. Hier laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.
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