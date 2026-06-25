Schuss bei Streit in Offenbacher Freibad: Polizei fahndet nach jugendlichem Täter

Offenbach - Ein Streit zwischen einem Mitarbeiter und einem Gast ist im Offenbacher Waldschwimmbad Rosenhöhe eskaliert. Schließlich wurde der Mitarbeiter durch einen Schuss verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter und sucht Zeugen. (Symbolfoto) © Bild-Montage: 123rf/erstudiostok, Andreas Arnold(dpa

Ein Polizeisprecher schilderte am Donnerstag das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach hatte es bereits am vergangenen Montag erste Streitereien zwischen dem Sicherheitsmitarbeiter und einem Jugendlichen gegeben, der schließlich des Schwimmbads verwiesen wurde.

Am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr trafen die beiden dann erneut im Bereich des Ausgangs des Freibads aufeinander und es gab wiederum Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Jugendliche seinen Kontrahenten attackiert und schließlich einen Schuss aus einer bislang unbekannten Waffe - einer Schreckschuss- oder einer Pfefferpistole - abgegeben haben.

Dadurch habe der Mitarbeiter eine Platzwunde erlitten und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein 19-Jähriger habe bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitten.