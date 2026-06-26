Während WM-Spiel von Deutschland: Stromausfall in Rüsselsheim! Ist die Hitze der Grund?

Rüsselsheim - In Rüsselsheim ist am späten Donnerstag und in der Nacht teils großflächig der Strom ausgefallen.

In Rüsselsheim gab es Probleme bei der Stromversorgung, im Stadtteil Haßloch dauern die Arbeiten sogar noch an. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Eine Unternehmenssprecherin der Stadtwerke sagte, es werde ein technisches Problem vermutet, das mit der enormen Hitze zusammenhängen könnte. Hinweise auf Sabotage lägen nicht vor.

Bitter für alle Fußball-Fans: Eine erste kurze Stromunterbrechung von wenigen Sekunden gab es laut der Sprecherin bereits während des WM-Spiels des deutschen Teams gegen Ecuador.

Nach Mitternacht seien dann Störungsmeldungen aus verschiedenen Stadtteilen bei den Stadtwerken eingegangen. Zwischendurch sei es demnach sogar "ein fast flächendeckendes Ereignis" gewesen.

Am Freitagmorgen waren nach den Worten der Sprecherin fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt, außer im Stadtteil Haßloch. Dort werde besagte Störung wohl am Vormittag behoben.