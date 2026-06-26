Während WM-Spiel von Deutschland: Stromausfall in Rüsselsheim! Ist die Hitze der Grund?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Rüsselsheim ist in der Nacht teils großflächig der Strom ausgefallen. Die ersten Aussetzer gab es während der WM-Partie der deutschen Nationalmannschaft.

Von Andrea Löbbecke

Rüsselsheim - In Rüsselsheim ist am späten Donnerstag und in der Nacht teils großflächig der Strom ausgefallen.

In Rüsselsheim gab es Probleme bei der Stromversorgung, im Stadtteil Haßloch dauern die Arbeiten sogar noch an. (Symbolfoto)
In Rüsselsheim gab es Probleme bei der Stromversorgung, im Stadtteil Haßloch dauern die Arbeiten sogar noch an. (Symbolfoto)  © Roberto Pfeil/dpa

Eine Unternehmenssprecherin der Stadtwerke sagte, es werde ein technisches Problem vermutet, das mit der enormen Hitze zusammenhängen könnte. Hinweise auf Sabotage lägen nicht vor.

Bitter für alle Fußball-Fans: Eine erste kurze Stromunterbrechung von wenigen Sekunden gab es laut der Sprecherin bereits während des WM-Spiels des deutschen Teams gegen Ecuador.

Nach Mitternacht seien dann Störungsmeldungen aus verschiedenen Stadtteilen bei den Stadtwerken eingegangen. Zwischendurch sei es demnach sogar "ein fast flächendeckendes Ereignis" gewesen.

Kuh auf Weide im Taunus vermutlich durch Schuss verletzt
Hessen Kuh auf Weide im Taunus vermutlich durch Schuss verletzt

Am Freitagmorgen waren nach den Worten der Sprecherin fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt, außer im Stadtteil Haßloch. Dort werde besagte Störung wohl am Vormittag behoben.

Die Stadtwerke wollen sich ebenfalls im Laufe des Vormittags zur genauen Ursache und Zahl der betroffenen Haushalte äußern, kündigte die Sprecherin an.

Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa

Mehr zum Thema Hessen: