Kommunalwahlen in Hessen stehen schon bald an: Vielerorts gibt es allerdings ein großes Problem

Wiesbaden - Rund zwei Monate vor den Kommunalwahlen in Hessen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

In Hessen stehen bald die nächsten Kommunalwahlen auf dem Programm. Die Vorbereitungen laufen bereits. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Allein in den größeren Städten werden mitunter Tausende Wahlhelfer gesucht, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Längst sind noch nicht alle Helfer für die Stimmabgabe sowie die Auszählung gefunden. Die Zeit drängt so langsam.

Während einige auf Freiwilligkeit setzen, sehen andere schon die wahrscheinliche Notwendigkeit einer Berufung von Wahlhelferinnen und -helfern.

Aus Fulda heißt es: "Für die Durchführung der gesamten Kommunalwahl am Wahltag sowie an den darauffolgenden Tagen werden rund 1500 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt."

Da dieser Bedarf voraussichtlich durch freiwillige Meldungen allein nicht gedeckt werden könne, sei es erforderlich, "zusätzlich Wahlberechtigte sowie Personen, die bereits bei vergangenen Wahlen unterstützt haben, zur Übernahme dieses Wahlehrenamtes zu berufen."

"In Gießen setzen wir vollumfänglich auf die Freiwilligkeit, sodass in der Regel keine Verpflichtungen nötig sind", heißt es von der Stadt. Bei der vergangenen Kommunalwahl habe man allerdings die sogenannte Behördenklausel doch in Anspruch genommen, nach der die Kreisverwaltung die in Gießen wohnenden Mitarbeitenden mitteilte.