Ehrung für Taxifahrer Tolga: Er verhinderte, dass Seniorin um 70.000 Euro betrogen wird
Von Jenny Tobien
Offenbach am Main - Die Situation kommt Tolga D. direkt seltsam vor. Es ist ein Nachmittag Anfang Februar, als der Taxifahrer zu einer Adresse nach Neu-Isenburg gerufen wird. Der unbekannte Mann, der den Wagen bestellt, ruft von einer anonymen Nummer an und ordert eine Fahrt nach Frankfurt.
Tolga D. fährt zu der angegebenen Wohnadresse, wie er berichtet. Vor dem Haus steht bereits eine betagte Frau mit ihrer Schwester.
Sie habe aufgebracht gewirkt und gesagt, dass sie eigentlich so schnell wie möglich nach Frankfurt müsse, um Geld abzuheben, erinnert sich der 52-Jährige.
Auf seine genaueren Nachfragen sagte die 90-Jährige: Ihr Sohn sei in einen tödlichen Unfall verwickelt und sie müsste nun die Kaution vorlegen, damit er wieder freikomme. Wie die Polizei später berichtete, handelte es sich dabei um 70.000 Euro.
"Bei mir sind direkt die Alarmglocken angegangen", sagt Tolga D. "'Wir machen erst mal gar nichts', habe ich gesagt. 'Ich werde erst einmal die Polizei anrufen, das ist ein Fake-Anruf'." Das habe die Dame zunächst gar nicht glauben wollen.
Der tatsächliche Sohn der Seniorin bestätigte später, dass er sich weder bei der Polizei befand noch in einen Unfall verwickelt gewesen war. "Die Umsichtigkeit des Taxifahrers bewahrte die Rentnerin letztlich vor erheblichem finanziellem Schaden", sagte ein Polizeisprecher.
Taxifahrer Tolga D.: "Habe instinktiv nach meinem Bauchgefühl gehandelt"
Für seine geistesgegenwärtige Reaktion wird Tolga D. an diesem Mittwoch von der Polizei Südosthessen ausgezeichnet. Gemeinsam mit anderen Menschen, die im richtigen Moment Zivilcourage gezeigt haben.
Für den Taxifahrer ist seine Reaktion eine Selbstverständlichkeit. "Ich habe instinktiv nach meinem Bauchgefühl gehandelt." Er sei seit 1998 in seinem Beruf unterwegs und habe auch dadurch eine gute Menschenkenntnis, berichtet der 52-Jährige. "Man erlebt verdammt viel als Taxifahrer." Und - so ergänzt er: Jeder werde mal alt. Da müsse man sich doch gegenseitig helfen und aufeinander achten.
"Das war ganz toll, dass er so gewissenhaft reagiert hat", sagt auch die betroffene Rentnerin am Telefon. Ihren Namen will die 90-Jährige lieber nicht öffentlich machen.
Der Anruf sei ein riesiger Schock gewesen. Eine männliche Stimme habe von dem angeblichen Unfall berichtet und auch gesagt, dass direkt ein Taxi geschickt werde.
Das sei erschreckend, wie schnell so etwas passieren könne, berichtet die verwitwete Dame. "Es ist mir ein Rätsel, wie sie auf mich kamen. Woher wussten sie, dass ich einen Sohn habe? Und meine Adresse kannten sie auch."
Titelfoto: Helmut Fricke/dpa