Ehrung für Taxifahrer Tolga: Er verhinderte, dass Seniorin um 70.000 Euro betrogen wird

Offenbach am Main - Die Situation kommt Tolga D. direkt seltsam vor. Es ist ein Nachmittag Anfang Februar, als der Taxifahrer zu einer Adresse nach Neu-Isenburg gerufen wird . Der unbekannte Mann, der den Wagen bestellt, ruft von einer anonymen Nummer an und ordert eine Fahrt nach Frankfurt .

Tolga D. erkannte, dass an der Situation etwas faul war und verständigte die Polizei. © Helmut Fricke/dpa

Tolga D. fährt zu der angegebenen Wohnadresse, wie er berichtet. Vor dem Haus steht bereits eine betagte Frau mit ihrer Schwester.

Sie habe aufgebracht gewirkt und gesagt, dass sie eigentlich so schnell wie möglich nach Frankfurt müsse, um Geld abzuheben, erinnert sich der 52-Jährige.

Auf seine genaueren Nachfragen sagte die 90-Jährige: Ihr Sohn sei in einen tödlichen Unfall verwickelt und sie müsste nun die Kaution vorlegen, damit er wieder freikomme. Wie die Polizei später berichtete, handelte es sich dabei um 70.000 Euro.

"Bei mir sind direkt die Alarmglocken angegangen", sagt Tolga D. "'Wir machen erst mal gar nichts', habe ich gesagt. 'Ich werde erst einmal die Polizei anrufen, das ist ein Fake-Anruf'." Das habe die Dame zunächst gar nicht glauben wollen.

Der tatsächliche Sohn der Seniorin bestätigte später, dass er sich weder bei der Polizei befand noch in einen Unfall verwickelt gewesen war. "Die Umsichtigkeit des Taxifahrers bewahrte die Rentnerin letztlich vor erheblichem finanziellem Schaden", sagte ein Polizeisprecher.