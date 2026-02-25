Ehrung für Taxifahrer Tolga: Er verhinderte, dass Seniorin um 70.000 Euro betrogen wird

Er sollte eine 90-Jährige zu einer Bank und dann zu einer Geldübergabe fahren. Zum Glück wurde Taxifahrer Tolga B. misstrauisch und alarmierte die Polizei.

Von Jenny Tobien

Offenbach am Main - Die Situation kommt Tolga D. direkt seltsam vor. Es ist ein Nachmittag Anfang Februar, als der Taxifahrer zu einer Adresse nach Neu-Isenburg gerufen wird. Der unbekannte Mann, der den Wagen bestellt, ruft von einer anonymen Nummer an und ordert eine Fahrt nach Frankfurt.

Tolga D. erkannte, dass an der Situation etwas faul war und verständigte die Polizei.
Tolga D. erkannte, dass an der Situation etwas faul war und verständigte die Polizei.  © Helmut Fricke/dpa

Tolga D. fährt zu der angegebenen Wohnadresse, wie er berichtet. Vor dem Haus steht bereits eine betagte Frau mit ihrer Schwester.

Sie habe aufgebracht gewirkt und gesagt, dass sie eigentlich so schnell wie möglich nach Frankfurt müsse, um Geld abzuheben, erinnert sich der 52-Jährige.

Auf seine genaueren Nachfragen sagte die 90-Jährige: Ihr Sohn sei in einen tödlichen Unfall verwickelt und sie müsste nun die Kaution vorlegen, damit er wieder freikomme. Wie die Polizei später berichtete, handelte es sich dabei um 70.000 Euro.

Axt-Attacke in Wiesbaden: Mann von mehreren Tätern angegriffen und verletzt
Hessen Axt-Attacke in Wiesbaden: Mann von mehreren Tätern angegriffen und verletzt

"Bei mir sind direkt die Alarmglocken angegangen", sagt Tolga D. "'Wir machen erst mal gar nichts', habe ich gesagt. 'Ich werde erst einmal die Polizei anrufen, das ist ein Fake-Anruf'." Das habe die Dame zunächst gar nicht glauben wollen.

Der tatsächliche Sohn der Seniorin bestätigte später, dass er sich weder bei der Polizei befand noch in einen Unfall verwickelt gewesen war. "Die Umsichtigkeit des Taxifahrers bewahrte die Rentnerin letztlich vor erheblichem finanziellem Schaden", sagte ein Polizeisprecher.

Ein Mann hatte sich anonym bei dem Taxifahrer gemeldet und ihm aufgetragen, die 90-Jährige zu einer Bank zu fahren. (Symbolbild)
Ein Mann hatte sich anonym bei dem Taxifahrer gemeldet und ihm aufgetragen, die 90-Jährige zu einer Bank zu fahren. (Symbolbild)  © Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa

Taxifahrer Tolga D.: "Habe instinktiv nach meinem Bauchgefühl gehandelt"

Die Betrüger hatten der Seniorin erzählt, dass ihr Sohn in einen tödlichen Autounfall verwickelt sei und sie nun für die Kaution aufkommen müsse. (Symbolbild)
Die Betrüger hatten der Seniorin erzählt, dass ihr Sohn in einen tödlichen Autounfall verwickelt sei und sie nun für die Kaution aufkommen müsse. (Symbolbild)  © Karl-Josef-Hildenbrand/dpa

Für seine geistesgegenwärtige Reaktion wird Tolga D. an diesem Mittwoch von der Polizei Südosthessen ausgezeichnet. Gemeinsam mit anderen Menschen, die im richtigen Moment Zivilcourage gezeigt haben.

Für den Taxifahrer ist seine Reaktion eine Selbstverständlichkeit. "Ich habe instinktiv nach meinem Bauchgefühl gehandelt." Er sei seit 1998 in seinem Beruf unterwegs und habe auch dadurch eine gute Menschenkenntnis, berichtet der 52-Jährige. "Man erlebt verdammt viel als Taxifahrer." Und - so ergänzt er: Jeder werde mal alt. Da müsse man sich doch gegenseitig helfen und aufeinander achten.

"Das war ganz toll, dass er so gewissenhaft reagiert hat", sagt auch die betroffene Rentnerin am Telefon. Ihren Namen will die 90-Jährige lieber nicht öffentlich machen.

Suff-Fahrer kracht in Stromkasten: Wohngebiet plötzlich ohne Strom
Hessen Suff-Fahrer kracht in Stromkasten: Wohngebiet plötzlich ohne Strom

Der Anruf sei ein riesiger Schock gewesen. Eine männliche Stimme habe von dem angeblichen Unfall berichtet und auch gesagt, dass direkt ein Taxi geschickt werde.

Das sei erschreckend, wie schnell so etwas passieren könne, berichtet die verwitwete Dame. "Es ist mir ein Rätsel, wie sie auf mich kamen. Woher wussten sie, dass ich einen Sohn habe? Und meine Adresse kannten sie auch."

Titelfoto: Helmut Fricke/dpa

Mehr zum Thema Hessen: