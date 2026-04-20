Mietfrei wohnen für Content: Die "Marburg-WG" zeigt ihren Studi-Alltag

Marburg - Ali, Hannes, Litti und Toni sind die " Marburg-WG ". Sie teilen ihr WG-Leben auf Social Media und machen damit Werbung für ihre Hochschule.

Ali (l.), Toni (r.), Hannes (h.) und Litti (v.) ziehen für ein Marketing-Projekt der Philipps-Universität Marburg in die "Marburg-WG" und zeigen ihren Alltag in den sozialen Medien. © Mattis Weber/Philipps-Universität Marburg/dpa

Mietfrei in einem Haus wohnen und in den sozialen Medien das echte Leben einer Studi-WG teilen: Das ist der Deal, den vier junge Menschen mit ihrer Hochschule eingegangen sind.

Im April sind Ali, Hannes, Litti und Toni in die "Marburg-WG" eingezogen, eine Marketing-Aktion der Philipps-Universität.

Die vier leben als Content-Creator zusammen und zeigen auf Social Media ihren Alltag. "Als Gegenleistung für ihre Inhalte wohnen sie mietfrei in dem von der Universität zur Verfügung gestellten Haus", erklärt die Hochschule.

"Von ihnen wird erwartet, regelmäßig Video-Content zu produzieren und Momentaufnahmen aus dem Studium in Marburg zu teilen."

Die Idee dahinter: Ein "Peer-to-Peer-Ansatz", also die Kommunikation unter Gleichrangigen, sei glaubwürdiger als eine inszenierte Werbekampagne, findet die Hochschule.

Das Projekt ist zunächst auf ein Jahr angelegt. Die Hochschule erhofft sich "spontane Momente, ehrliche Einblicke und Geschichten direkt aus dem Studi-Leben".