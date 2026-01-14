Mit 173 km/h durch die 80er-Zone: So teuer wird's jetzt für den Raser

Bei Verkehrskontrollen ist der Polizei in Hanau ein 29-jähriger Raser ins Netz gegangen, bei dem gleich mehrere heftige Verstöße geahndet wurden.

Von Jule Klein

Hanau - 173 Kilometer pro Stunde statt erlaubter 80: Ein von der Polizei erwischter Raser muss ordentlich in die Tasche greifen.

Die Polizei hatte bei dem 29-Jährigen gleich mehrere Verstöße wegen Raserei festgestellt. (Symbolbild)
Die Polizei hatte bei dem 29-Jährigen gleich mehrere Verstöße wegen Raserei festgestellt. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der 29-Jährige am Dienstagabend einer Zivilstreife auf einer Landstraße in Hanau aufgefallen.

Die Beamten fuhren dem Temposünder nach und stellten per Videotechnik gleich mehrere Verstöße fest. In einer 60er-Zone etwa war der Fahrer mit 156 km/h unterwegs.

Auf ihn kommen den Angaben zufolge 1400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Zum zweiten Mal Feuer in total vermülltem Haus in Wiesbaden
Hessen Zum zweiten Mal Feuer in total vermülltem Haus in Wiesbaden

Die Kontrolle des 29-Jährigen war Teil einer Aktion des Polizeireviers Hanau und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis.

Dabei stellten die Ermittler insgesamt 35 Geschwindigkeitsverstöße fest. Hinzu kamen Verstöße gegen die Gurtpflicht und die unerlaubte Nutzung von Handys.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Hessen: