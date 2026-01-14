Mit 173 km/h durch die 80er-Zone: So teuer wird's jetzt für den Raser

Hanau - 173 Kilometer pro Stunde statt erlaubter 80: Ein von der Polizei erwischter Raser muss ordentlich in die Tasche greifen.

Die Polizei hatte bei dem 29-Jährigen gleich mehrere Verstöße wegen Raserei festgestellt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der 29-Jährige am Dienstagabend einer Zivilstreife auf einer Landstraße in Hanau aufgefallen.

Die Beamten fuhren dem Temposünder nach und stellten per Videotechnik gleich mehrere Verstöße fest. In einer 60er-Zone etwa war der Fahrer mit 156 km/h unterwegs.

Auf ihn kommen den Angaben zufolge 1400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Die Kontrolle des 29-Jährigen war Teil einer Aktion des Polizeireviers Hanau und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis.