Mit Unfall-Wrack über die A5: Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr

Landkreis Hersfeld-Rotenburg - Auf dem Rastplatz Rimberg Nord an der A5 hat die Polizei einen schrottreifen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Dabei hatten sich die Beamten sicherlich gefragt, wie das Fahrzeug in diesem Zustand überhaupt den Weg von Frankreich bis nach Osthessen hinter sich bringen konnte.

Der parkende Lastwagen war den Polizisten auf einem Rastplatz in Osthessen sofort ins Auge gefallen. © Polizeipräsidium Osthessen

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag berichtete, hatte sich der Vorfall bereits am Mittwoch ereignet. Hier war der Besatzung eines Streifenwagens der Autobahnpolizei Bad Hersfeld auf der Rastanlage der parkende, stark beschädigte Laster mit polnischem Kennzeichen aufgefallen.

Die Beamten befragten daraufhin den aus der Ukraine stammenden 46 Jahre alten Fahrer und sahen sich die Daten des Fahrtenschreibers an.

Dabei stellte sich heraus, dass der Lkw in Frankreich in einen Unfall verwickelt worden war, woher die offensichtlichen Schäden kamen. Nun wollte der Fahrer den Laster zurück nach Polen bringen.

Allerdings untersagten dies die Polizisten wegen des nicht mehr verkehrstüchtigen Zustand des Lasters. Zum Unfallschaden kam nämlich auch noch, dass die beiden Vorderreifen so heftig abgefahren waren, dass sie jederzeit platzen konnten.