Nach tödlichen Schüssen in Raunheim sucht Polizei diesen Mann: Er könnte bewaffnet sein!

Raunheim - Nachdem zwei Männer am frühen Morgen des 17. März in einem Bistro in Raunheim (Landkreis Groß-Gerau) erschossen wurden, suchen Polizei und Staatsanwaltschaft einen dringend Tatverdächtigen und haben Bild- und Videoaufnahmen des Mannes veröffentlicht.

Nach diesem Mann wird wegen des zweifachen Tötungsdelikts in Raumheim gefahndet. © Bild-Montage: dpa/Lino Mirgeler, Hessisches Landeskriminalamt

Demnach haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass sich der Mann bereits einige Tage vor der Tat im Stadtgebiet von Raunheim aufgehalten hat. Dabei habe er zur Fortbewegung zeitweise ein sogenanntes "Fatbike" - also ein Fahrrad mit auffällig breiten Reifen - genutzt.

Der Täter hatte am 17. März gegen 3.45 Uhr das Bistro in der Frankfurter Straße betreten und den 62 Jahre alten Besitzer sowie einen weiteren, 34-jährigen Mann erschossen. Anschließend soll der mit einer gelben Warnweste bekleidete Mann zu Fuß geflüchtet sein.

Personen, die - auch anonym - Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können, sollen sich bitte über [email protected] oder die Hinweistelefon-Nummer 06151/969 53111 bei der Polizei melden.