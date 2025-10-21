Neue Jugend-Organisation der AfD: Tausende zu Demos erwartet, Polizei gefordert

Gießen - Die Polizei Mittelhessen bereitet sich intensiv auf einen Großeinsatz rund um die für Ende November in Gießen geplante Gründungsversammlung einer neuen AfD -Jugendorganisation vor.

In Gießen soll eine neue AfD-Jugendorganisation gegründet werden. © Carsten Koall/dpa

Bislang seien der Stadt in diesem Zusammenhang fünf Demonstrationen gegen das Treffen angezeigt worden, teilte das Präsidium am Dienstag mit.

Die Veranstalter rechnen demnach mit mehr als 10.000 Teilnehmern - verifizierte Zahlen, wie viele Menschen jedoch tatsächlich an den Protesten teilnehmen werden, liegen aktuell aber nicht vor.

Konkrete Gewaltaufrufe seien nicht bekannt.

Man stehe im Austausch mit Sicherheitspartnern und den jeweils verantwortlichen Stellen, so Polizeipräsident Torsten Krückemeier. "Dazu haben wir im Polizeipräsidium Mittelhessen einen Vorbereitungsstab eingerichtet, der bereits seit mehreren Wochen intensiv an der Vorbereitung und Planung des bevorstehenden Einsatzes arbeitet."

An dem Großeinsatz in Hessen werden sich auch Polizisten aus anderen Bundesländern sowie Bundespolizisten beteiligen, wie ein Sprecher sagte. Man bereite sich auf alle möglichen Szenarien vor.

Nach Auflösung der Jungen Alternative (JA) ist für 29. und 30. November in Gießen die Gründung der neuen AfD-Nachwuchsorganisation in der mittelhessischen Stadt geplant. Nach Angaben eines Parteisprechers soll dort der Vorstand der neuen Organisation gewählt sowie außerdem über den Namen und das Logo entschieden werden.