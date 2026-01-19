Polizei fasst minderjährige Mädchen nach Einbruchs-Versuch: Das jüngste ist erst neun
Dreieich - Nach der erfolgreichen Fahndung nach Einbrecherinnen in Dreieich (Landkreis Offenbach) mussten die Polizisten verwundert feststellen, dass die mutmaßlichen Täterinnen minderjährig sind - die jüngste ist erst neun Jahre alt.
Laut einem Sprecher der Polizei hatten zwei der Mädchen am frühen Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr versucht, in das Wohnhaus in der Straße "Am Hirschsprung" einzusteigen.
Sie hätten die Terrassentür an der Rückseite des Hauses aufhebeln wollen, wobei unter anderem eine Scheibe der Tür heraussprang.
Das hätte die Bewohner des Hauses auf den Plan gerufen, die die beiden Einbrecherinnen überraschten, sodass diese die Flucht antraten. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.
Die Beamten nahmen umgehend die Fahndung auf und trafen die drei Mädchen im Alter von neun, zwölf und 16 Jahren nur wenig später in der Frankfurter Straße an. Zwei hätten aufgrund der Beschreibung der Zeugen als Tatverdächtige identifiziert werden können.
Mehrere tausend Euro Schaden entstanden
Die beiden hätten Handschuhe und Einbrecherwerkzeug dabeigehabt und wurden vorübergehend auf die Wache mitgenommen. Die Rolle der dritten Verdächtigen ist laut Polizei noch unklar. Der durch den Einbruchsversuch entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Im Rahmen der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069/8098-1234 entgegen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa