Sattelzug auf A60 brennt lichterloh: Fahrer entkommt rechtzeitig den Flammen

Rüsselsheim am Main - Ein lichterloh brennender Sattelzug hat am Mittwochabend auf der A60 bei Rüsselsheim für eine längere Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Mainz gesorgt.

Mit Löschschaum konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, hatte sich der Lkw-Fahrer rechtzeitig aus dem Sattelzug befreien können und blieb unverletzt.

Laut dem Sprecher war um kurz nach 20.30 Uhr die Meldung eingegangen, dass ein brennender Lkw in Höhe der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte auf der Autobahn stehe.

Bei der Ankunft der Feuerwehrleute habe das Führerhaus des Sattelzugs in Vollbrand gestanden und die Flammen griffen bereits auf den Auflieger über. Die Rauchwolke sei kilometerweit sichtbar gewesen.

Für einen "Schreckmoment" habe zudem gesorgt, dass beim Eintreffen der Feuerwehr die Reifen des Führerhauses explodierten. Verletzt worden sei aber niemand.