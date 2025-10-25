Schockfund in Haus in Mittelhessen: Polizei entdeckt drei Tote!

Lahn-Dill-Kreis - Schockfund in einem Haus im mittelhessischen Solms (Lahn-Dill-Kreis): Nachdem sie am Samstagvormittag zu einem Verletzten gerufen worden waren, entdeckten die Einsatzkräfte in dem Wohnhaus drei Leichen!

Die Polizei war wegen einer verletzten Person zu dem Wohnhaus gerufen worden. Im Inneren entdeckten die Beamten dann die drei Leichen. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten gegen 11 Uhr mehrere Zeugen eine verletzte Person in dem Haus im Ortsteil Niederbiel gemeldet.

Bei ihrer Ankunft trafen die Polizisten dann auch eine Person mit Kopfverletzungen an. Der Rettungsdienst habe diese dann in ein Krankenhaus gebracht.

Als sich die Beamten das Haus näher ansahen, entdeckten sie die drei leblosen Personen. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, sind die Hintergründe derzeit noch unklar. Zurzeit ermittele die Polizei, wie die drei Menschen zu Tode gekommen sind. Auch werde die in dem Haus angetroffene verletzte Person verhört.

Eine Gefahr für Dritte bestand und besteht demnach nicht.