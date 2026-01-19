Kurios: Einbrecher klaut eine Flasche Bier und verursacht Schaden für 2000 Euro

Viernheim - Die Polizei im südhessischen Viernheim (Landkreis Bergstraße) berichtet von einem Einbruch der eher "ungewöhnlichen Art", wie sich ein Sprecher ausdrückte.

Der Einbrecher ließ lediglich eine Flasche Bier mitgehen. Durch das Aufhebeln der Terrassentür verursachte er aber hohen Sachschaden. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/bialasiewicz, 123rf/terovesalainen

Demnach sei es im Zeitraum zwischen dem 10. und dem 17. Januar in einem Wohnhaus am Forsthaus Heide zu dem Einbruch gekommen, der dann am Sonntag (18. Januar) bemerkt wurde.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Täter in Abwesenheit der Hausbesitzer die Terrassentür aufgehebelt hatte und so das Gebäude betreten konnte.

Geklaut wurde aber nichts - außer einer Flasche Bier. Mit dem Getränk sei der Dieb dann in unbekannte Richtung geflohen.

Aber auch, wenn keine Gegenstände von Wert geklaut wurden, so ist der Schaden dennoch erheblich: Die durch den Einbruch entstandenen Kosten belaufen sich auf 2000 Euro.