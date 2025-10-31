Schülerrat fordert Rapper Haftbefehl im Unterricht: Das sagt das Ministerium

Offenbach am Main - Die Musik und das Leben des Offenbacher Rappers Haftbefehl (39) sollten nach Ansicht des Stadtschülerrates im Unterricht thematisiert werden.

Der Offenbacher Stadtschülerrat will, dass Musik und Leben des Rappers Haftbefehl Gegenstand des Unterrichts werden. Der 39-Jährige wurde unter dem Namen Aykut Anhan in Offenbach geboren und wuchs auch dort auf. © Bild-Montage: Annette Riedl/dpa,123rf/Stockbroker

"Haftbefehl ist kein Randphänomen – er ist Teil der kulturellen DNA unserer Stadt und unserer Generation", sagte Luca Albert Dobrita, Stadtschulsprecher von Offenbach.

Seine Sprache, sein Werdegang und seine Themen erzählten von der Realität, die viele junge Menschen täglich in der Stadt leben. Beim hessischen Kultusministerium stieß der Vorstoß auf Ablehnung.

"Weder die Texte des Rappers noch sein kontroverses Auftreten in der Öffentlichkeit stehen im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, den die Schulen erfüllen", erklärte eine Ministeriumssprecherin auf dpa-Anfrage.

Texte und Lebensgeschichte des Rappers verdeutlichten "eine wiederholte Neigung zur Kriminalität bzw. eine ambivalente Distanzierung davon und sind somit keinesfalls geeignet, eine Vorbildfunktion für adoleszente Personen zu erfüllen".

Falls der Stadtschülerrat das Thema Hip-Hop oder Rap im deutschsprachigen Bereich im Unterricht aufgreifen wolle, gebe es viele andere Möglichkeiten und Beispiele.