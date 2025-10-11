Schüsse in Wettbüro: Drei Verletzte in Gießen! Tatverdächtiger gefasst
Gießen - Schock im Zentrum von Gießen: Ein unbekannter Schütze hat am Samstagnachmittag in einem Wettbüro in der hessischen Stadt Schüsse abgefeuert! Drei Personen seien dadurch verletzt worden, bestätigte am frühen Abend ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Der Schütze gab außerhalb des Wettbüros einen weiteren Schuss ab, verschwand dann zu Fuß vom Tatort und befand sich auch Stunden nach der Tat noch auf der Flucht. Doch am Abend dann die erleichternde Nachricht: Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter fassen!
Über die Schwere der Verletzungen der Opfer ist bislang wenig bekannt, allerdings soll sich keiner der Angeschossenen in Lebensgefahr befinden. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in Krankenhäuser.
Die Schüsse fielen gegen 15.10 Uhr in einem Sportwettenbüro in der Marktstraße, unweit einer Fußgängerzone. Eine Augenzeugin berichtete gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass eine Person eilig in das Geschäft gelaufen sein soll bevor die Schüsse fielen - insgesamt vier oder fünf an der Zahl. Demnach sei alles sehr schnell gegangen.
Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht. Die Zugänge zum Marktplatz wurden nach dem Zwischenfall zum Teil abgesperrt. In der Nähe des Tatorts sammelten sich einige Schaulustige. Im Stadtbereich kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Schüssen in Gießen: Polizeilichen Maßnahmen führen zu Verdächtigen
Die Ermittlungen führten schnell zu einem Verdächtigen, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am späteren Abend bekannt gab.
Nach dem Täter wurde mit einem großen Aufgebot - unter anderem auch in zivil - unter Hochdruck gefahndet. Über seine Identität oder die Hintergründe der Bluttat wurde auch nach seiner Festnahme keine Details genannt. Auch verrieten die Beamten zunächst nicht, wieso sie so schnell eine Gefährdung für die Bevölkerung ausschließen konnten.
Aufgrund der weiterhin andauernden Ermittlungen würden derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben.
Erstmeldung 18.10 Uhr, letztes Update 21.25 Uhr.
