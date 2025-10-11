Schüsse in Wettbüro: Drei Verletzte in Gießen! Tatverdächtiger gefasst

Gießen - Schock im Zentrum von Gießen : Ein unbekannter Schütze hat am Samstagnachmittag in einem Wettbüro in der hessischen Stadt Schüsse abgefeuert! Drei Personen seien dadurch verletzt worden, bestätigte am frühen Abend ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 .

Die Schüsse sollen vor einem Sportwettenbüro in der Innenstadt gefallen sein © Carolin Eckenfels/dpa

Der Schütze gab außerhalb des Wettbüros einen weiteren Schuss ab, verschwand dann zu Fuß vom Tatort und befand sich auch Stunden nach der Tat noch auf der Flucht. Doch am Abend dann die erleichternde Nachricht: Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter fassen!

Über die Schwere der Verletzungen der Opfer ist bislang wenig bekannt, allerdings soll sich keiner der Angeschossenen in Lebensgefahr befinden. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in Krankenhäuser.

Die Schüsse fielen gegen 15.10 Uhr in einem Sportwettenbüro in der Marktstraße, unweit einer Fußgängerzone. Eine Augenzeugin berichtete gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass eine Person eilig in das Geschäft gelaufen sein soll bevor die Schüsse fielen - insgesamt vier oder fünf an der Zahl. Demnach sei alles sehr schnell gegangen.

Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht. Die Zugänge zum Marktplatz wurden nach dem Zwischenfall zum Teil abgesperrt. In der Nähe des Tatorts sammelten sich einige Schaulustige. Im Stadtbereich kam es zu Verkehrsbehinderungen.