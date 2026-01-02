Schwerer Auffahrunfall bei Winterwetter: Vier Autos krachen auf A67 ineinander

Gernsheim - Bei winterlichem Wetter hat es am frühen Freitagabend auf der A67 bei Gernsheim im südhessischen Landkreis Groß-Gerau einen schweren Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen gegeben.

Insgesamt vier Fahrzeuge waren an dem Auffahrunfall beteiligt. © 7aktuell

Dabei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sei der Verkehr aufgrund der schwierigen Wetter-Bedingungen dort zunächst ins Stocken geraten.

Aus noch unbekannter Ursache sei dann in südlicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen ein Wagen mit großer Wucht in das davor fahrende Auto gekracht und habe so dieses und zwei weitere Fahrzeuge ineinander geschoben.

Dabei wurden die Insassen des auffahrenden Autos leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in nahe gelegene Krankenhäuser.