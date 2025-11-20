Zustandsbericht: So schlecht steht es um den Wald in Hessen

Wiesbaden/Königstein - Die hessischen Wälder sind weiterhin in einem schlechten Zustand.

Der aktuelle Waldzustandsbericht für Hessen zeichnet kein gutes Bild für die Wälder in dem Bundesland. © Arne Dedert/dpa

"In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Vitalitätszustand leider nur minimal verbessern können", sagte Hessens Forstminister Ingmar Jung (47, CDU) am Mittwoch.

Die Schäden, die in den Jahren 2018 bis 2022 durch viel Sturm und viel Trockenheit ausgelöst worden seien, seien noch massiv spürbar.

Trotz leichter Erholung sei der Wald nach wie vor in einem Zustand, in dem man sehr aktiv eingreifen und ihn klimastabil aufbauen müsse.

Für den Waldzustandsbericht schauen Experten unter anderem auf den Verlust von Blättern und Nadeln in der Baumkrone - diese sogenannte Kronenverlichtung ist ein Indikator für den Gesundheitszustand. Gesunde Bäume haben eine geringe Kronenverlichtung.