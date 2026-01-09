Sturm "Elli" in Hessen: Drei Autobahnen blockiert

Fulda - Winterliche Straßenverhältnisse infolge von Sturmtief "Elli" sorgen für erhebliche Behinderungen auf den Autobahnen in Osthessen : Laut Polizei sind die A7, die A4 und die A5 jeweils in beide Richtungen blockiert. Grund sind nach Angaben eines Sprechers festgefahrene und querstehende Lastwagen.

Glätteunfall auf der A7 in Osthessen: Ein Lastwagen lag in der Folge zwischen Homberg und Bad Hersfeld auf der Seite. © Rene Kunze/OSTHESSEN|NEWS/dpa

Es bildeten sich überall Staus. Wie lange diese andauern, hängt nach Einschätzung der Polizei zum einen von der weiteren Witterung ab, zum anderen davon, wie lange es dauert, bis die Rettungskräfte die Lastwagen freibekommen.

Die A4 ist zwischen Kirchheimer Dreieck und Friedewald (Kreis Hersfeld-Rotenburg) blockiert, die A5 vom Hattenbacher Dreieck bis Alsfeld Ost (Vogelsbergkreis), die A7 zwischen Homberg und Bad Hersfeld.

Auch auf Bundes- und Landstraßen in Osthessen gab es am Freitagmorgen Unfälle, wie die Polizei berichtete. Bei Schlitz (Vogelsbergkreis) gab es einen Unfall mit drei Fahrzeugen. Dabei wurde demnach eine Person leicht verletzt.

Bei einem Unfall auf der A7 wurde der Fahrer des umgestürzten Lkw ebenfalls leicht verletzt.