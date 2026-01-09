Sturm "Elli" in Hessen: Drei Autobahnen blockiert
Von Sandra Trauner und Michael Bauer
Fulda - Winterliche Straßenverhältnisse infolge von Sturmtief "Elli" sorgen für erhebliche Behinderungen auf den Autobahnen in Osthessen: Laut Polizei sind die A7, die A4 und die A5 jeweils in beide Richtungen blockiert. Grund sind nach Angaben eines Sprechers festgefahrene und querstehende Lastwagen.
Es bildeten sich überall Staus. Wie lange diese andauern, hängt nach Einschätzung der Polizei zum einen von der weiteren Witterung ab, zum anderen davon, wie lange es dauert, bis die Rettungskräfte die Lastwagen freibekommen.
Die A4 ist zwischen Kirchheimer Dreieck und Friedewald (Kreis Hersfeld-Rotenburg) blockiert, die A5 vom Hattenbacher Dreieck bis Alsfeld Ost (Vogelsbergkreis), die A7 zwischen Homberg und Bad Hersfeld.
Auch auf Bundes- und Landstraßen in Osthessen gab es am Freitagmorgen Unfälle, wie die Polizei berichtete. Bei Schlitz (Vogelsbergkreis) gab es einen Unfall mit drei Fahrzeugen. Dabei wurde demnach eine Person leicht verletzt.
Bei einem Unfall auf der A7 wurde der Fahrer des umgestürzten Lkw ebenfalls leicht verletzt.
Flughafen Frankfurt: Bislang normaler Betrieb
Der Betrieb am Frankfurter Flughafen ist von dem Winterwetter mit Schnee, Regen und Glatteis hingegen nicht betroffen.
Wie eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport mitteilte, gab es am frühen Morgen keine Einschränkungen bei Starts und Landungen.
Die Wetterlage werde im Tagesverlauf weiter sorgfältig beobachtet, vor allem mit Blick auf den Wind. "Wir werden situativ entscheiden, wie es weitergeht", sagte die Sprecherin.
