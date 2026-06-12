Suzuki überschläft sich nach Crash: Hubschrauber bringt schwer verletzte Fahrerin in Klinik
Nidderau - Bei einem Unfall am Freitagnachmittag bei Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) wurde eine 30 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wollte die Frau in ihrem blauen Suzuki gegen 16.30 Uhr von einem Feldweg auf die L3347 abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen herankommenden BMW, der in Richtung Rommelshausen unterwegs war.
Es kam zum heftigen Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki laut Polizei weggeschleudert, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Maisfeld liegen. Auch der BMW landete in dem Feld.
Während der 57-jährige Fahrer des BMWs und sein 32 Jahre alter Beifahrer offenbar unverletzt geblieben waren, aber unter Schock standen, erlitt die Suzuki-Fahrerin schwere Verletzungen.
Landesstraße für Hubschraubereinsatz und Bergung voll gesperrt
Für den Hubschraubereinsatz und das Abschleppen der beiden Fahrzeuge sowie die Unfallaufnahme musste die Landesstraße zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf über 80.000 Euro geschätzt.
Die zuständige Polizei in Langenselbold hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Rufnummer 06183/91155-0 entgegengenommen.
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