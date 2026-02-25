Axt-Attacke in Wiesbaden: Mann von mehreren Tätern angegriffen und verletzt

Wiesbaden - In Wiesbaden wurde am Dienstagabend ein 54 Jahre alter Mann von mehreren Personen mit einer Axt und einem Teleskop-Schlagstock angegriffen und am Kopf verletzt.

Die Polizei konnte die Täter kurz nach der Attacke festnehmen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie ein Sprecher sagte, hatten die Beschuldigten den 54-Jährigen zunächst gegen 18.30 Uhr in der Wellritzstraße verfolgt und schließlich im Kreuzungsbereich der Hellmundstraße angegriffen.

Mehrere Zeugen meldeten die Auseinandersetzung der Polizei. Nach dem Eintreffen der Streifenwagen flohen die Täter zunächst in einem Mercedes vom Tatort, konnten aber kurz darauf festgenommen werden.

Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann in ein Wiesbadener Krankenhaus, wo er behandelt wurde.