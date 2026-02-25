Axt-Attacke in Wiesbaden: Mann von mehreren Tätern angegriffen und verletzt
Wiesbaden - In Wiesbaden wurde am Dienstagabend ein 54 Jahre alter Mann von mehreren Personen mit einer Axt und einem Teleskop-Schlagstock angegriffen und am Kopf verletzt.
Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.
Wie ein Sprecher sagte, hatten die Beschuldigten den 54-Jährigen zunächst gegen 18.30 Uhr in der Wellritzstraße verfolgt und schließlich im Kreuzungsbereich der Hellmundstraße angegriffen.
Mehrere Zeugen meldeten die Auseinandersetzung der Polizei. Nach dem Eintreffen der Streifenwagen flohen die Täter zunächst in einem Mercedes vom Tatort, konnten aber kurz darauf festgenommen werden.
Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann in ein Wiesbadener Krankenhaus, wo er behandelt wurde.
Weiter berichtet der Polizeisprecher von zahlreichen Schaulustigen vor Ort, die die polizeilichen Maßnahmen behindert hätten.
Die Wiesbadener Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegengenommen.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa