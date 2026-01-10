"Traumhafte Bedingungen": Hier sorgt das Wetter für große Freude statt Frust

Gersfeld/Willingen - Frischer Schnee und gut besucht: Für die Wintersportgebiete in Willingen und an der Wasserkuppe ist das Wetter in Hessen am letzten Ferienwochenende winterlich geworden.

Derzeit zieht es viele in die Skigebiete in Hessen. © Andreas Arnold/dpa

"Es hat in der Nacht ein bisschen geschneit", sagte der Sprecher des Skigebiets Willingen zur aktuellen Lage vor Ort. "Im Moment sind wirklich traumhafte Bedingungen." Es sei derzeit "auch richtig was los".

Ein Sprecher der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe betreibt, schilderte: "Wir haben guten Betrieb."

Die Parkplatzsituation sei aber noch entspannt. Der Panoramalift sei geöffnet und auch der Schlittenlift laufe. "Wir hatten kein Wetterchaos. Wir hatten ganz normales Winterwetter", sagte der Sprecher.

Am Hoherodskopf im Vogelsberg öffnet am Sonntag die Rennwiese in der Ski- und Rodelarena, wie ein Sprecher zur Planung mitteilte. "Der Winter ist da!"