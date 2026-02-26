Angetrunkener läuft im Gleis, wird von Zug erfasst und schwer verletzt
Landkreis Fulda - Am späten Dienstagvormittag wurde im osthessischen Landkreis Fulda ein 47 Jahre alter Mann von einem Zug erfasst und schwer verletzt.
Wie die Bundespolizei mitteilte, handele es sich bei dem Geschehen eindeutig um einen Unfall. Der Mann sei betrunken gewesen. Er befinde sich in einem Krankenhaus. Lebensgefahr besteht demnach nicht.
Passiert ist das Ganze um kurz nach 11.30 Uhr auf der Bahnstrecke von Großenlüder nach Bimbach. Hier hatte der Lokführer den Mann bemerkt, der im Gleis lief.
Daraufhin gab der Lokführer einen Achtungspfiff ab, den der 47-Jährige wohl auch wahrnahm. Zumindest habe er dies durch Handzeichen signalisiert.
Er habe das Gleis aber trotzdem nicht verlassen, woraufhin der Lokführer weitere Warnpfiffe abgab und eine Schnellbremsung einleitete.
Dennoch wurde der Mann von dem Zug erfasst und schwer verletzt. Weitere Verletzte habe es laut Polizei nicht gegeben.
