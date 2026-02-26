Angetrunkener läuft im Gleis, wird von Zug erfasst und schwer verletzt

Landkreis Fulda - Am späten Dienstagvormittag wurde im osthessischen Landkreis Fulda ein 47 Jahre alter Mann von einem Zug erfasst und schwer verletzt.

Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, handele es sich bei dem Geschehen eindeutig um einen Unfall. Der Mann sei betrunken gewesen. Er befinde sich in einem Krankenhaus. Lebensgefahr besteht demnach nicht.

Passiert ist das Ganze um kurz nach 11.30 Uhr auf der Bahnstrecke von Großenlüder nach Bimbach. Hier hatte der Lokführer den Mann bemerkt, der im Gleis lief.

Daraufhin gab der Lokführer einen Achtungspfiff ab, den der 47-Jährige wohl auch wahrnahm. Zumindest habe er dies durch Handzeichen signalisiert.