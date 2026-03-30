Audi kracht frontal gegen Sattelzug: Hubschrauber-Einsatz im Taunus
Neu-Anspach - Ein 35-jähriger Mann wurde schwer verletzt, der Einsatz eines Rettungshubschraubers war erforderlich: Auf der B275 westlich der Taunus-Stadt Neu-Anspach kam es am späten Sonntagabend zu einem verhängnisvollen Unfall!
Der tragische Crash ereignete sich gegen 21.35 Uhr zwischen den Orten Weilrod-Riedelbach und Waldems-Reichenbach, wie die Polizei in Westhessen am Montag mitteilte.
Demnach war der 35-Jährige aus Bad Camberg mit einem Audi A4 in Richtung Weilrod auf der Bundesstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr.
Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Dabei wurde der Audi "so stark beschädigt, dass der 35-Jährige eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste", wie ein Sprecher erklärte.
Der schwer verletzte Autofahrer wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.
Vollsperrung der B275 nach Unfall bei Neu-Anspach
"Der 45-jährige Lkw-Fahrer aus Büdingen blieb unverletzt", hieß es weiter. Die B275 wurde infolge des Crashs bis etwa 4 Uhr am Montagmorgen voll gesperrt.
Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Neu-Anspach dauern an. Der A4 des 35-Jährigen wurde hierfür auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt beschlagnahmt.
Ein externer Unfallgutachter soll die Beamten bei ihren Nachforschungen unterstützen.
Zudem sucht die Polizei Zeugen des Zusammenstoßes. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0608192080 entgegengenommen.
Titelfoto: Montage: Stefan Sauer/dpa, 123RF/chalabala