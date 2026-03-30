Audi kracht frontal gegen Sattelzug: Hubschrauber-Einsatz im Taunus

Auf der B275 im Taunus kam es am späten Sonntagabend zu einem tragischen Unfall: Westlich von Neu-Anspach krachte ein Audi A4 frontal gegen einen Sattelzug!

Von Florian Gürtler

Neu-Anspach - Ein 35-jähriger Mann wurde schwer verletzt, der Einsatz eines Rettungshubschraubers war erforderlich: Auf der B275 westlich der Taunus-Stadt Neu-Anspach kam es am späten Sonntagabend zu einem verhängnisvollen Unfall!

Unfall im Taunus: Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, um einen schwer verletzten Audi-Fahrer in eine Klinik zu bringen. (Symbolbild)
Unfall im Taunus: Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, um einen schwer verletzten Audi-Fahrer in eine Klinik zu bringen. (Symbolbild)  © Montage: Stefan Sauer/dpa, 123RF/chalabala

Der tragische Crash ereignete sich gegen 21.35 Uhr zwischen den Orten Weilrod-Riedelbach und Waldems-Reichenbach, wie die Polizei in Westhessen am Montag mitteilte.

Demnach war der 35-Jährige aus Bad Camberg mit einem Audi A4 in Richtung Weilrod auf der Bundesstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr.

Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Dabei wurde der Audi "so stark beschädigt, dass der 35-Jährige eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste", wie ein Sprecher erklärte.

Mercedes-AMG kracht frontal gegen Skoda: Ein Toter und sieben Verletzte
Unfall Hessen Mercedes-AMG kracht frontal gegen Skoda: Ein Toter und sieben Verletzte

Der schwer verletzte Autofahrer wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Vollsperrung der B275 nach Unfall bei Neu-Anspach

Die B275 im Taunus wurde die gesamte Nacht zu Montag über voll gesperrt, die Polizei sucht Zeugen des Frontal-Zusammenstoßes westlich von Neu-Anspach. (Symbolbild)
Die B275 im Taunus wurde die gesamte Nacht zu Montag über voll gesperrt, die Polizei sucht Zeugen des Frontal-Zusammenstoßes westlich von Neu-Anspach. (Symbolbild)  © Montage: Matthias Bein/dpa, Patrick Pleul/dpa

"Der 45-jährige Lkw-Fahrer aus Büdingen blieb unverletzt", hieß es weiter. Die B275 wurde infolge des Crashs bis etwa 4 Uhr am Montagmorgen voll gesperrt.

Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Neu-Anspach dauern an. Der A4 des 35-Jährigen wurde hierfür auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt beschlagnahmt.

Ein externer Unfallgutachter soll die Beamten bei ihren Nachforschungen unterstützen.

Explosion in Wohnhaus: Polizei findet zwei Schwerverletzte und steht vor Rätsel
Hessen Explosion in Wohnhaus: Polizei findet zwei Schwerverletzte und steht vor Rätsel

Zudem sucht die Polizei Zeugen des Zusammenstoßes. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0608192080 entgegengenommen.

Titelfoto: Montage: Stefan Sauer/dpa, 123RF/chalabala

Mehr zum Thema: