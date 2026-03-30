Audi kracht frontal gegen Sattelzug: Hubschrauber-Einsatz im Taunus

Neu-Anspach - Ein 35-jähriger Mann wurde schwer verletzt, der Einsatz eines Rettungshubschraubers war erforderlich: Auf der B275 westlich der Taunus-Stadt Neu-Anspach kam es am späten Sonntagabend zu einem verhängnisvollen Unfall !

Unfall im Taunus: Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, um einen schwer verletzten Audi-Fahrer in eine Klinik zu bringen. (Symbolbild) © Montage: Stefan Sauer/dpa, 123RF/chalabala

Der tragische Crash ereignete sich gegen 21.35 Uhr zwischen den Orten Weilrod-Riedelbach und Waldems-Reichenbach, wie die Polizei in Westhessen am Montag mitteilte.

Demnach war der 35-Jährige aus Bad Camberg mit einem Audi A4 in Richtung Weilrod auf der Bundesstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr.

Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Dabei wurde der Audi "so stark beschädigt, dass der 35-Jährige eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste", wie ein Sprecher erklärte.

Der schwer verletzte Autofahrer wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.