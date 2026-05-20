BMW gerät in Gegenverkehr und kracht frontal in Laster: Fahrer (†30) stirbt an Unfallstelle

Landkreis Limburg-Weilburg - Beim Frontalcrash mit einem Lastwagen ist im mittelhessischen Landkreis Limburg-Weilburg am Mittwochmittag ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer ums Leben gekommen.

Der 30-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der 30-Jährige auf der L3449 zwischen den Ortschaften Haintchen und Selters unterwegs, als er in Höhe des "Tannenhofs" aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw eines 56-jährigen Fahrers.

Bei dem Crash erlitt der BMW-Fahrer so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Lastwagen-Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.