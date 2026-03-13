Audis krachen zusammen: Verletzte und Vollsperrung

Darmstadt - Ein Wendemanöver endete mit einem Crash: Auf der L3094 in Südhessen kam es am späten Donnerstagabend zu einem Unfall mit zwei Verletzten, die Landstraße wurde voll gesperrt.

Nach einem schweren Unfall am Donnerstagabend wurde die L3094 voll gesperrt: Zwei Audi-Fahrer wurden bei dem Crash verletzt. © 5VISION.NEWS

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr zwischen Dieburg und Darmstadt bei Messel, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte.

Demnach war ein 61 Jahre alter Mann aus Frankfurt mit einem schwarzen Audi auf der Straße unterwegs. Er versuchte, sein Auto zu wenden.

Zeitgleich fuhr ein 30-jähriger Mann zusammen mit zwei Mitfahrern in einem weißen Audi aus Dieburg kommend auf der Landstraße: Die Autos krachten aus noch unbekannter Ursache aufeinander.

Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die zwei Männer, die im Anschluss in nahe liegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Die Mitfahrer aus dem weißen Audi blieben unverletzt.