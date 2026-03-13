Mercedes erfasst Radfahrer: 39-Jähriger schwer verletzt

Maintal - Ein 39-jähriger Fahrradfahrer wurde von der Front eines Mercedes erfasst: Der Biker wurde bei dem Unfall auf der L3195 in Südosthessen schwer verletzt.

Unfall mit einem Schwerverletzten auf der L3195 in Maintal-Dörnigheim: Ein Mercedes erfasste einen Fahrradfahrer. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am frühen Donnerstagabend in Maintal-Dörnigheim, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Demnach war der 39-Jährige kurz nach 18 Uhr mit einem Fahrrad in nördlicher Richtung auf der Landstraße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 71 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit seinem Wagen von der Westendstraße auf die L3195 einbiegen - dabei kam es zu dem Crash!

"Der vorfahrtberechtigte Radler prallte gegen die Front des Mercedes und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert", ergänzte ein Sprecher.

Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. "Löblich war in dem Moment das Verhalten von Ersthelfern, die den Verletzten umgehend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgten", hieß es weiter.

Sanitäter brachten den Radfahrer kurz darauf in ein nahe liegendes Krankenhaus.