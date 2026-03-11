Junge (11) rennt auf ankommenden Schulbus zu und wird überfahren
Hanau - Das Bein eines Jungen wurde von einem Bus überrollt! Der Elfjährige wurde bei dem tragischen Unfall vor der Lindenauschule in Hanau schwer verletzt.
Das Unglück ereignete sich am Dienstag gegen 15 Uhr in der "Rue de Conflans", wie die Polizei in Südosthessen am Mittwochmorgen mitteilte.
"Zeugen, darunter andere Schüler, berichteten, dass der Junge zunächst zu einem ankommenden Schulbus gerannt sei und sich dann offenbar an dem noch fahrenden Fahrzeug festgehalten habe", berichtete ein Sprecher.
Der Fahrer habe daraufhin den Bus gebremst. In der Folge sei der Junge gestürzt "und sein Bein wurde durch den Bus überrollt", hieß es weiter.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Elfjährigen. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.
Unfall mit drei Verletzten am Dienstagabend in Hanau-Lamboy
Am späten Dienstagabend kam es in Hanau-Lamboy zu einem zweiten Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.
Laut Polizei verlor eine 18-Jährige gegen 23 Uhr in der Moselstraße "mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit" die Kontrolle über ihren VW Multivan.
Der mit drei Frauen besetzte Kleintransporter durchbrach den Zaun eines Firmengeländes. Etwa 20 Meter weiter blieb der Kleinbus auf dem Firmenareal stehen. Die 18-Jährige und ihre beiden jeweils 19 Jahre alten Beifahrerinnen wurden alle leicht verletzt.
An dem Van entstand nach Einschätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an dem Bus und dem Zaun belaufe sich vermutlich auf circa 20.000 Euro.
Die Ermittlungen zu beiden Unfällen dauern an. Zeugen der Crashs sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06181100120 beim Polizeirevier Hanau melden.
Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2)