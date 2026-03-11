Junge (11) rennt auf ankommenden Schulbus zu und wird überfahren

Hanau - Das Bein eines Jungen wurde von einem Bus überrollt! Der Elfjährige wurde bei dem tragischen Unfall vor der Lindenauschule in Hanau schwer verletzt.

Ein elfjähriger Junge wurde bei einem Unfall schwer verletzt: Der Rettungsdienst rückte in der Folge am Dienstag zur Lindenauschule in Hanau aus! (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2)

Das Unglück ereignete sich am Dienstag gegen 15 Uhr in der "Rue de Conflans", wie die Polizei in Südosthessen am Mittwochmorgen mitteilte.

"Zeugen, darunter andere Schüler, berichteten, dass der Junge zunächst zu einem ankommenden Schulbus gerannt sei und sich dann offenbar an dem noch fahrenden Fahrzeug festgehalten habe", berichtete ein Sprecher.

Der Fahrer habe daraufhin den Bus gebremst. In der Folge sei der Junge gestürzt "und sein Bein wurde durch den Bus überrollt", hieß es weiter.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Elfjährigen. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.