Junge (11) rennt auf ankommenden Schulbus zu und wird überfahren

Im südosthessischen Hanau kam es am Dienstag zu einem verhängnisvollen Unfall: Ein elfjähriger Junge wurde von einem Schulbus überfahren und schwer verletzt!

Von Florian Gürtler

Hanau - Das Bein eines Jungen wurde von einem Bus überrollt! Der Elfjährige wurde bei dem tragischen Unfall vor der Lindenauschule in Hanau schwer verletzt.

Ein elfjähriger Junge wurde bei einem Unfall schwer verletzt: Der Rettungsdienst rückte in der Folge am Dienstag zur Lindenauschule in Hanau aus! (Symbolbild)
Ein elfjähriger Junge wurde bei einem Unfall schwer verletzt: Der Rettungsdienst rückte in der Folge am Dienstag zur Lindenauschule in Hanau aus! (Symbolbild)  © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2)

Das Unglück ereignete sich am Dienstag gegen 15 Uhr in der "Rue de Conflans", wie die Polizei in Südosthessen am Mittwochmorgen mitteilte.

"Zeugen, darunter andere Schüler, berichteten, dass der Junge zunächst zu einem ankommenden Schulbus gerannt sei und sich dann offenbar an dem noch fahrenden Fahrzeug festgehalten habe", berichtete ein Sprecher.

Der Fahrer habe daraufhin den Bus gebremst. In der Folge sei der Junge gestürzt "und sein Bein wurde durch den Bus überrollt", hieß es weiter.

Ihr wollt "Landheldinnen" werden? Dann bewerbt Euch!
Hessen Ihr wollt "Landheldinnen" werden? Dann bewerbt Euch!

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Elfjährigen. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Unfall mit drei Verletzten am Dienstagabend in Hanau-Lamboy

Ein zweiter Crash ereignete sich am späten Dienstagabend in Hanau-Lamboy: Drei junge Frauen wurden dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
Ein zweiter Crash ereignete sich am späten Dienstagabend in Hanau-Lamboy: Drei junge Frauen wurden dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Am späten Dienstagabend kam es in Hanau-Lamboy zu einem zweiten Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Laut Polizei verlor eine 18-Jährige gegen 23 Uhr in der Moselstraße "mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit" die Kontrolle über ihren VW Multivan.

Der mit drei Frauen besetzte Kleintransporter durchbrach den Zaun eines Firmengeländes. Etwa 20 Meter weiter blieb der Kleinbus auf dem Firmenareal stehen. Die 18-Jährige und ihre beiden jeweils 19 Jahre alten Beifahrerinnen wurden alle leicht verletzt.

Wie häufig sind eigentlich Messer bei Straftaten in Hessen im Spiel?
Hessen Wie häufig sind eigentlich Messer bei Straftaten in Hessen im Spiel?

An dem Van entstand nach Einschätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an dem Bus und dem Zaun belaufe sich vermutlich auf circa 20.000 Euro.

Die Ermittlungen zu beiden Unfällen dauern an. Zeugen der Crashs sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06181100120 beim Polizeirevier Hanau melden.

Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2)

Mehr zum Thema: