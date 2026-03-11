Toyota und Hyundai krachen frontal zusammen: Zwei Schwerverletzte
Bruchköbel - Ein Hyundai und ein Toyota krachten auf der B45 frontal zusammen: Eine Frau und ein Mann wurden bei dem verhängnisvollen Unfall in Südosthessen jeweils schwer verletzt, die Polizei sucht Zeugen des Crashs!
Der tragische Zusammenstoß ereignete sich am Dienstagabend bei Bruchköbel, wie das Polizeipräsidium Südosthessen in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.
Demnach war ein 27 Jahre alter Mann mit einem Toyota auf der Bundesstraße unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine 55 Jahre alte Frau mit einem Hyundai.
"Zwischen den Abfahrten Bruchköbel und Bruchköbel-Roßdorf kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß", ergänzte ein Sprecher.
Die Frau und der Mann wurde beide jeweils schwer verletzt und in den Wracks ihrer Autos eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten die Autofahrer, die im Anschluss vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht wurden.
Schwerer Unfall bei Bruchköbel: B45 voll gesperrt
Die B45 wurde infolge des Crashs voll gesperrt. An beiden Autos entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden, die Wracks wurden von den Beamten für weitere Untersuchungen sichergestellt.
Zur Klärung des genauen Unfallhergangs soll ein externer Gutachter die Polizei unterstützen. Zudem suchen die Ermittler Zeugen des Unfalls bei Bruchköbel, die sich bitte unter der Telefonnummer 06183911550 melden sollen.
