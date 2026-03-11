Toyota und Hyundai krachen frontal zusammen: Zwei Schwerverletzte

Bruchköbel - Ein Hyundai und ein Toyota krachten auf der B45 frontal zusammen: Eine Frau und ein Mann wurden bei dem verhängnisvollen Unfall in Südosthessen jeweils schwer verletzt, die Polizei sucht Zeugen des Crashs!

Unfall auf der B45 bei Bruchköbel: Eine 55-jährige Frau und ein 27 Jahre alter Mann wurden jeweils schwer verletzt. © 5VISION.NEWS

Der tragische Zusammenstoß ereignete sich am Dienstagabend bei Bruchköbel, wie das Polizeipräsidium Südosthessen in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein 27 Jahre alter Mann mit einem Toyota auf der Bundesstraße unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr eine 55 Jahre alte Frau mit einem Hyundai.

"Zwischen den Abfahrten Bruchköbel und Bruchköbel-Roßdorf kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß", ergänzte ein Sprecher.

Die Frau und der Mann wurde beide jeweils schwer verletzt und in den Wracks ihrer Autos eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten die Autofahrer, die im Anschluss vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht wurden.