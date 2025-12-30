Auto erfasst Fußgänger: 66-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Kreis Marburg-Biedenkopf/Kirchhain - Ein 66-jähriger Mann starb noch am Unfallort: In Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf kam es am späten Dienstagnachmittag zu einem tragischen Crash!

Tödlicher Unfall in Kirchhain: Für einen 66 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr in der Borngasse, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte.

Demnach wurde ein 66 Jahre alter Fußgänger aus noch unbekannter Ursache von einem Auto erfasst.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb vor Ort "an seinen schweren Verletzungen", wie ein Polizeisprecher erklärte.

"Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar", hieß es weiter. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Marburg sei ein externer Gutachter mit der Analyse des Crashs beauftragt worden.