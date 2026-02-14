Zeigten beide Ampeln grünes Licht? Vier Verletzte bei Unfall

Neu-Isenburg - Vier Menschen wurden zur Behandlung in Kliniken gebracht, der geschätzte Sachschaden beträgt rund 9000 Euro: In Neu-Isenburg bei Frankfurt kam es am Freitagabend zu einem schweren Unfall !

Nach einem schweren Unfall in Neu-Isenburg am Freitagabend brachte der Rettungsdienst vier Menschen vorsorglich in nahe liegende Kliniken. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 19.20 Uhr auf der Frankfurter Straße, wie die Polizei in Südosthessen am Samstag mitteilte.

Demnach war eine 60-jährige Frau mit einem roten Skoda auf der Straße unterwegs und wollte nach links in die Neuhöfer Straße abbiegen.

"Hierbei übersah sie vermeintlich den entgegenkommenden schwarzen Dacia", ergänzte ein Sprecher. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Die 60-Jährige sowie die drei Insassen des Dacia im Alter von 29, 34 und 54 Jahren erlitten bei dem Crash Prellungen. Sie alle wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zu Untersuchungen in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Autowracks mussten abgeschleppt werden.