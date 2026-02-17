Schlimmer Unfall an Haltestelle: BMW-Fahrer erfasst Mutter mit Kinderwagen

Wiesbaden - Eine Mutter und ihre beiden Kinder in einem Kinderwagen sind in an einer Haltestelle in Wiesbaden von einem BMW-Fahrer (22) angefahren worden.

Der BMW-Fahrer (22) verlor die Kontrolle über seinen Wagen und erfasste eine Mutter sowie ihre beiden Kinder. © 5VISION.NEWS

Die 32-Jährige und die zwei Kleinkinder seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Ein 22-Jähriger habe ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über sein PS-starkes Auto verloren. Hinweise auf Vorsatz gebe es nicht.

Dem Fahrer sei aufgrund des Verdachts des Betäubungsmittelkonsums Blut abgenommen worden.

Das Ergebnis stand zunächst nicht fest.