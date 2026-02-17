 4.140

Schlimmer Unfall an Haltestelle: BMW-Fahrer erfasst Mutter mit Kinderwagen

Eine Mutter und ihre beiden Kinder in einem Kinderwagen sind in an einer Haltestelle von einem Auto angefahren worden.

Von Ira Schaible

Wiesbaden - Eine Mutter und ihre beiden Kinder in einem Kinderwagen sind in an einer Haltestelle in Wiesbaden von einem BMW-Fahrer (22) angefahren worden.

Der BMW-Fahrer (22) verlor die Kontrolle über seinen Wagen und erfasste eine Mutter sowie ihre beiden Kinder.  © 5VISION.NEWS

Die 32-Jährige und die zwei Kleinkinder seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Ein 22-Jähriger habe ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über sein PS-starkes Auto verloren. Hinweise auf Vorsatz gebe es nicht.

Dem Fahrer sei aufgrund des Verdachts des Betäubungsmittelkonsums Blut abgenommen worden.

Das Ergebnis stand zunächst nicht fest.

Der Fahrer habe beim Links-Abbiegen die Kontrolle über das Auto verloren und sei von der Straße abgekommen. Der Pkw sei zunächst gegen ein Verkehrszeichen und dann gegen die Frau und ihren Kinderwagen geprallt.

