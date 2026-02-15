Crash auf A67 zieht weitere Unfälle nach sich: Sechs Autos beteiligt, mehrere Verletzte
Viernheim - Bei Unfällen mit sechs beteiligen Fahrzeugen auf der A67 bei Viernheim im Süden Hessens hat es am Samstagabend mehrere Verletzte gegeben.
Laut Polizei war zunächst gegen 20 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto beim Überholen mit dem Wagen eines 20 Jahre alten Mannes kollidiert. In der Folge geriet das Auto des 20-Jährigen ins Schleudern und krachte in die rechte Leitplanke.
Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde.
Sein 61 Jahre alter Beifahrer wurde lediglich leicht verletzt, der 24-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.
Kurz nach dem Unfall war ein 61-jähriger Autofahrer wiederum mit seinem Wagen in die Unfallstelle gefahren und dort ebenfalls in die rechte Leitplanke geprallt. Wie genau es dazu kam, muss noch geklärt werden.
Auto kracht auf A67 bei Viernheim in Stauende
Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sperrte die Polizei die A67 in südlicher Fahrtrichtung zeitweise voll ab, es bildete sich ein Rückstau.
In das Stauende fuhr dann schließlich auch noch ein 41-jähriger Mann aus Frankreich. Er bremste zu spät und krachte in das Heck eines mit zwei Personen besetzten Autos aus Italien sowie ein weiteres Fahrzeug.
Laut dem Polizeisprecher waren auch bei diesem Unfall mehrere Rettungswagen im Einsatz und es habe mehrere nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzte Personen gegeben.
Der insgesamt bei den Unfällen entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa