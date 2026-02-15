Crash auf A67 zieht weitere Unfälle nach sich: Sechs Autos beteiligt, mehrere Verletzte

Viernheim - Bei Unfällen mit sechs beteiligen Fahrzeugen auf der A67 bei Viernheim im Süden Hessens hat es am Samstagabend mehrere Verletzte gegeben.

Der 20 Jahre alte Fahrer des in die Leitplanke gekrachten Autos wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Laut Polizei war zunächst gegen 20 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto beim Überholen mit dem Wagen eines 20 Jahre alten Mannes kollidiert. In der Folge geriet das Auto des 20-Jährigen ins Schleudern und krachte in die rechte Leitplanke.



Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde.

Sein 61 Jahre alter Beifahrer wurde lediglich leicht verletzt, der 24-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.

Kurz nach dem Unfall war ein 61-jähriger Autofahrer wiederum mit seinem Wagen in die Unfallstelle gefahren und dort ebenfalls in die rechte Leitplanke geprallt. Wie genau es dazu kam, muss noch geklärt werden.