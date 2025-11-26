Auto erfasst Fußgänger: Sechsjähriges Mädchen muss tödlichen Crash mitansehen

Landkreis Bergstraße/Lampertheim - Ein 36 Jahre alter Mann wurde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt: Die L3110 im südhessischen Landkreis Bergstraße wurde infolge des Crashs für mehrere Stunden voll gesperrt.

Tödlicher Unfall auf der L3110: Für einen 36-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. © 5VISION.NEWS

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend nahe dem Naturschutzgebiet "Wildbahn" im Gebiet der Stadt Lampertheim, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.

Demnach war ein 35-Jähriger gegen 18.11 Uhr mit einem Auto auf der Landstraße vom Stadtteil Neuschloß kommend in Richtung Lampertheim-Hüttenfeld unterwegs. Mit in dem Wagen saß die sechsjährige Tochter des Autofahrers.

Zur selben Zeit überquerte ein 36 Jahre alter Bewohner einer dortigen Flüchtlingsunterkunft zu Fuß die L3110. Aus noch unbekannter Ursache erfasste der Wagen des 35-Jährigen den Fußgänger!

Der 36-Jährige wurde durch den Zusammenstoß tödlich verletzt. Der Autofahrer und seine Tochter erlitten jeweils leichte Verletzungen. An dem Wagen entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 20.000 Euro schätzt. Die Landstraße wurde für circa vier Stunden voll gesperrt.