Hubschrauber-Einsatz nach E-Scooter-Unfall: Teenager (15) schwer verletzt

Hanau - Ein 15-Jähriger wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg in eine Klinik gebracht! Die Polizei sucht Zeugen des tragischen E-Scooter-Unfalls im südosthessischen Hanau.

Hubschrauber-Einsatz am Montag in Hanau: Ein 15-Jähriger war zuvor bei einem E-Scooter-Unfall schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 12.35 Uhr, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Dienstagmorgen mitteilte.

Demnach war der Jugendliche mit einem Roller in der Ludwigstraße unterwegs. Er fuhr mit einem "offenbar nicht konformen Elektro-Kleinstfahrzeug", ergänzte ein Sprecher.

Aus noch unbekannter Ursache stürzte der 15-Jährige und verletzte sich dabei schwer.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Teenager, der im Anschluss per Hubschrauber in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.