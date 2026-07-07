Hubschrauber-Einsatz nach E-Scooter-Unfall: Teenager (15) schwer verletzt
Hanau - Ein 15-Jähriger wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg in eine Klinik gebracht! Die Polizei sucht Zeugen des tragischen E-Scooter-Unfalls im südosthessischen Hanau.
Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 12.35 Uhr, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Dienstagmorgen mitteilte.
Demnach war der Jugendliche mit einem Roller in der Ludwigstraße unterwegs. Er fuhr mit einem "offenbar nicht konformen Elektro-Kleinstfahrzeug", ergänzte ein Sprecher.
Aus noch unbekannter Ursache stürzte der 15-Jährige und verletzte sich dabei schwer.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Teenager, der im Anschluss per Hubschrauber in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.
Die Ermittlungen der Polizei zu dem Scooter-Unfall in Hanau dauern an. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten auch Zeugen des Crashs, die sich bitte unter der Telefonnummer 06181100120 melden sollen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa