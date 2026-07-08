Frau kommt mit BMW von Straße ab und kracht gegen Baum: Schutzengel leistet offenbar gute Arbeit

Warmsroth - Folgenschwerer Unfall auf der K37 zwischen Warmsroth und Daxweiler: Eine 72 Jahre alte Frau ist ihrem BMW von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert.

Eine 72 Jahre alte Frau ist mit ihrem BMW von der Straße abgekommen und im Anschluss mit einem Baum kollidiert. © 5VISION.NEWS

Die Seniorin wurde mit Schmerzen im Bereich der Rippen nach einer Erstversorgung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Sie war gegen 14.10 Uhr aus Richtung Warmsroth kommend in Fahrtrichtung Daxweiler unterwegs, als ihr laut eigener Aussage plötzlich schwarz vor Augen wurde, sie daraufhin die Kontrolle über ihr Auto verlor und nach links von der Straße abkam.

Der BMW krachte nach etwa fünf Metern abseits der Fahrbahn gegen einen Baum. Die Frau musste von Ersthelfern aus ihrem Wagen befreit werden.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen, der Schaden beläuft sich auf eine Summe von rund 15.000 Euro.