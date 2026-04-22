Auto kracht gegen Baum und reißt entzwei: Fahrer (18) schwer verletzt herausgeschleudert

Nidda - In Nidda (Wetteraukreis) ist am späten Dienstagabend ein 18 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht. Er wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte 18-Jährige in das Klinikum Gießen gebracht. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann in das nahe gelegene Klinikum Gießen.

Ein Sprecher der Polizei schilderte noch in der Nacht den Hergang des Unfalls nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war der 18-Jährige auf der L3138 zwischen den Ortsteilen Harb und Ulfa unterwegs, als er aus noch nicht geklärter Ursache gegen 22.45 Uhr plötzlich nach links von der Straße abkam.

Dort krachte der Wagen gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto laut Polizei in zwei Teile gerissen und der 18-Jährige herausgeschleudert. Er blieb schwer verletzt im Bereich der Unfallstelle liegen, während das Auto in Flammen aufging.

Nachdem Ersthelfer den Mann aufgefunden und versorgt hatten, wurde er von dem angeforderten Rettungshubschrauber in das Krankenhaus gebracht.