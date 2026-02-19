Baum stürzt auf Auto: Schneefall sorgt für glatte Straßen und Unfälle

Offenbach am Main - Schneefall hat am Donnerstagmorgen zu zahlreichen Unfällen in Südosthessen geführt. Unter anderem stürzte bei Heusenstamm ein Baum auf ein Auto, die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei in Südosthessen hatte am Donnerstagmorgen sowie am Vormittag viel zu tun: Bei Schneefall kam es zu zahlreichen Unfällen. © 5VISION.NEWS

Bei einem Unfall auf der A661 bei Langen wurde ebenfalls eine Autofahrerin verletzt und im Anschluss in eine Klinik gebracht. Auf der A3 kam es bei Obertshausen zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ebenso ereignete sich bei Heusenstamm ein Crash auf der Autobahn, wie die Polizei in Offenbach am Main mitteilte.

Auf der L3195 be Bierstein kippte ein Lastwagen um und landete im Straßengraben. Bei Bad Orb auf der L3199 kam es ebenso zu Verkehrsbehinderungen: "Mehrere Lkws stehen quer, ziemliches Verkehrschaos", sagte ein Sprecher.

Zu einem Zusammenstoß kam es auch in Offenbach am Main in der Gerberstraße. In der Folge gerieten zwei der Unfallbeteiligten in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte, die Polizei ermittelt wegen eines Körperverletzungsdelikts.

In Oberdorfelden musste eine Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt werden, weil ein Wagen bei einem Unfall in den Gleisbereich geraten war.