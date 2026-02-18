Hühner-Transport kracht gegen Lastwagen: Stundenlange Sperrung und Stau auf der A480

Gießen - Die A480 in Mittelhessen wurde für mehr als sechs Stunden voll gesperrt, es kam es zu einem Stau : Die Ursache war ein schwerer Unfall bei Gießen am Mittwochmorgen!

Mitarbeiter des Gießener Veterinäramts kümmerten sich nach dem Unfall auf der A480 um die Hühner. © Mike Seeboth

Der Crash ereignete sich gegen 8.15 Uhr zwischen dem Gießener Nordkreuz und dem Reiskirchener Dreieck, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte.

Demnach war ein mit etwa 2000 lebenden Hühnern beladener Lastwagen auf der Autobahn in Richtung Reiskirchen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache krachte der Tiertransporter in das Heck eines vorausfahrenden Lkws.

Der Fahrer des Hühner-Transporters erlitt leichte Verletzungen, die Front seines Lastwagens wurde stark beschädigt.

Mehrere der Käfige, in denen sich die Hühner befanden, wurden durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert. "Einige Tiere wurden durch den Unfall getötet", ergänzte ein Sprecher.