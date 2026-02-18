Hühner-Transport kracht gegen Lastwagen: Stundenlange Sperrung und Stau auf der A480

Ein mit Hühnern beladener Lastwagen krachte in das Heck eines vorausfahrenden Lkws: Die A480 bei Gießen wurde in der Folge am Mittwoch stundenlang gesperrt!

Von Florian Gürtler

Gießen - Die A480 in Mittelhessen wurde für mehr als sechs Stunden voll gesperrt, es kam es zu einem Stau: Die Ursache war ein schwerer Unfall bei Gießen am Mittwochmorgen!

Mitarbeiter des Gießener Veterinäramts kümmerten sich nach dem Unfall auf der A480 um die Hühner.
Mitarbeiter des Gießener Veterinäramts kümmerten sich nach dem Unfall auf der A480 um die Hühner.  © Mike Seeboth

Der Crash ereignete sich gegen 8.15 Uhr zwischen dem Gießener Nordkreuz und dem Reiskirchener Dreieck, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte.

Demnach war ein mit etwa 2000 lebenden Hühnern beladener Lastwagen auf der Autobahn in Richtung Reiskirchen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache krachte der Tiertransporter in das Heck eines vorausfahrenden Lkws.

Der Fahrer des Hühner-Transporters erlitt leichte Verletzungen, die Front seines Lastwagens wurde stark beschädigt.

Schnee, Sonne, Stimmung: So feierten Hessens Narren den Rosenmontag
Hessen Schnee, Sonne, Stimmung: So feierten Hessens Narren den Rosenmontag

Mehrere der Käfige, in denen sich die Hühner befanden, wurden durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert. "Einige Tiere wurden durch den Unfall getötet", ergänzte ein Sprecher.

Vollsperrung der A480 in Richtung Reiskirchen

Die Käfige mit den Hühnern mussten in einen Ersatztransporter umgeladen werden.
Die Käfige mit den Hühnern mussten in einen Ersatztransporter umgeladen werden.  © Mike Seeboth

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den verletzten Lastwagen-Fahrer. Mitarbeiter des Gießener Veterinäramts kümmerten sich derweil um die Hühner.

"Aufgrund des Unfalls musste eine Vollsperrung in Richtung Reiskirchen eingerichtet werden, zu Beginn war eine kurzzeitige Vollsperrung auch in die Gegenrichtung nötig", hieß es weiter.

Der demolierte Tiertransporter wurde abgeschleppt. Davor jedoch mussten erst "ein Ersatztransport organisiert und die Hühner in diesen umverladen werden", erklärte der Sprecher.

Haus in Nordhessen brennt lichterloh: Feuerwehr findet Leiche im Wohnzimmer
Hessen Haus in Nordhessen brennt lichterloh: Feuerwehr findet Leiche im Wohnzimmer

Aus diesem Grund konnte die Vollsperrung in Richtung Reiskirchen erst gegen 14.50 Uhr aufgehoben werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 150.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Crash auf der A480 dauern an.

Titelfoto: Mike Seeboth

Mehr zum Thema: