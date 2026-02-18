Hühner-Transport kracht gegen Lastwagen: Stundenlange Sperrung und Stau auf der A480
Gießen - Die A480 in Mittelhessen wurde für mehr als sechs Stunden voll gesperrt, es kam es zu einem Stau: Die Ursache war ein schwerer Unfall bei Gießen am Mittwochmorgen!
Der Crash ereignete sich gegen 8.15 Uhr zwischen dem Gießener Nordkreuz und dem Reiskirchener Dreieck, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte.
Demnach war ein mit etwa 2000 lebenden Hühnern beladener Lastwagen auf der Autobahn in Richtung Reiskirchen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache krachte der Tiertransporter in das Heck eines vorausfahrenden Lkws.
Der Fahrer des Hühner-Transporters erlitt leichte Verletzungen, die Front seines Lastwagens wurde stark beschädigt.
Mehrere der Käfige, in denen sich die Hühner befanden, wurden durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert. "Einige Tiere wurden durch den Unfall getötet", ergänzte ein Sprecher.
Vollsperrung der A480 in Richtung Reiskirchen
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den verletzten Lastwagen-Fahrer. Mitarbeiter des Gießener Veterinäramts kümmerten sich derweil um die Hühner.
"Aufgrund des Unfalls musste eine Vollsperrung in Richtung Reiskirchen eingerichtet werden, zu Beginn war eine kurzzeitige Vollsperrung auch in die Gegenrichtung nötig", hieß es weiter.
Der demolierte Tiertransporter wurde abgeschleppt. Davor jedoch mussten erst "ein Ersatztransport organisiert und die Hühner in diesen umverladen werden", erklärte der Sprecher.
Aus diesem Grund konnte die Vollsperrung in Richtung Reiskirchen erst gegen 14.50 Uhr aufgehoben werden.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 150.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Crash auf der A480 dauern an.
