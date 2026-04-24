Biker stürzt mit Harley-Davidson: 25-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Offenbach am Main - Am späten Donnerstagabend ist in Offenbach ein 25 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Harley-Davidson gestürzt. Er wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Die Harley-Davidson wird nach dem tödlichen Unfall in Offenbach abtransportiert. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen berichtete, war der 25-Jährige gegen 21.50 Uhr auf der Strahlenbergerstraße in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als er vor dem Kaiserleikreisel aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad verlor.

Es kam zum Sturz, bei dem der Mann so schwere Verletzungen erlitt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Der 25-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen zur Reanimation noch an der Unfallstelle.

Für die Bergung und die Unfallaufnahme mussten die Strahlenbergerstraße in Richtung Frankfurt sowie ein Teilabschnitt der A661 voll gesperrt werden.