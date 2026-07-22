Seniorin in Krankenfahrstuhl von BMW erfasst: 82-Jährige schwer verletzt
Kronberg im Taunus - Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen vermutlich eine 82-Jährige in einem Krankenfahrstuhl: Es kam zum Zusammenstoß!
Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag in der Kurstadt Kronberg im Taunus nordwestlich von Frankfurt am Main, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.
Demnach fuhr ein 76 Jahre alter Mann gegen 14 Uhr mit einem 3er-BMW auf der Westerbachstraße. An der Kreuzung mit der Straße Am Schanzenfeld wollte der Fahrer nach links abbiegen.
"Dabei übersah er ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge eine 82-jährige Frau, die die Fußgängerampel in einem Krankenfahrstuhl überquerte", ergänzte ein Sprecher.
Der BMW erfasst die Seniorin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Frau, die im Anschluss in eine nahe liegende Klinik gebracht wurde.
Der 76-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An dem BMW und dem Krankenfahrstuhl entstand jeweils Sachschaden, zu dem aber noch keine genauere Einschätzung der Polizei vorliegt. Die Straße Am Schanzenfeld wurde infolge des Crashs vorübergehend voll gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Kronberg dauern an.
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