Seniorin in Krankenfahrstuhl von BMW erfasst: 82-Jährige schwer verletzt

Kronberg im Taunus - Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen vermutlich eine 82-Jährige in einem Krankenfahrstuhl: Es kam zum Zusammenstoß!

Tragischer Unfall in Kronberg im Taunus: Eine 82-jährige Seniorin in einem Krankenfahrstuhl wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag in der Kurstadt Kronberg im Taunus nordwestlich von Frankfurt am Main, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Demnach fuhr ein 76 Jahre alter Mann gegen 14 Uhr mit einem 3er-BMW auf der Westerbachstraße. An der Kreuzung mit der Straße Am Schanzenfeld wollte der Fahrer nach links abbiegen.

"Dabei übersah er ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge eine 82-jährige Frau, die die Fußgängerampel in einem Krankenfahrstuhl überquerte", ergänzte ein Sprecher.

Der BMW erfasst die Seniorin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Frau, die im Anschluss in eine nahe liegende Klinik gebracht wurde.